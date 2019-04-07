إلغاء إعدام متهمين في خلية ”داعش دمياط“ بمصر

قضت محكمة مصرية، بقبول طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية داعش دمياط“، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد و15 سنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بتنظيم داعش المتشدد في دمياط.

وجاء نص الحكم الذي صدر اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من (حمدي سعد وعلاء مصطفى وعبدالوهاب فريد وعبدالرحمن محمود ومحمد إبراهيم) شكلًا وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة إليهم، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها على الأول والثالث والخامس بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام، وبجعل العقوبة المقضي بها على الطاعنين الثاني والرابع، بالسجن المشدد 15 سنة بدلًا من الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كما قضت المحكمة، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم: (أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم) شكلًا ورفض الموضوع.

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المحكوم عليهم: (محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير) شكلًا وفي الموضع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم، ويعتبر هذا حكمًا نهائيًا.

يذكر أن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.