الإعدام شنقًا لمحمود نظمي المتهم بقتل طفليه في الدقهلية بمصر

أصدرت محكمة في مصر، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقًا ضد محمود نظمي، المتهم بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائهما في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك الماضي.

وادعى ”نظمي“ أنه تم اختطافهما، حتى توصل رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع ارتكابه الواقعة، وفق الرواية الرسمية.

وكانت جلسات محاكمة المتهم، قد انتهت عقب اعتراف المتهم بارتكاب جريمته، داخل قاعة المحكمة أمام الجميع في الجلسة الماضية، والتي قرر خلالها رئيس المحكمة، وبإجماع الآراء، إرسال أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي الشرعي فيها.

وحددت المحكمة جلسة، اليوم، للنطق بالحكم، وبعد أن وصل الرد من مفتي الديار، قررت إعدام المتهم شنقًا.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا كبيرًا طوال فترة نظرها في المحكمة، حيث رفض البعض الاقتناع بأن المتهم أقدم على ارتكاب جريمة قتل طفليه، بالتزامن مع تردد روايات أخرى تقول إن ثمة غموضًا لا يزال يكتنف القضية ربما يتعلق بتجارة الآثار، مارس خلالها بعض أصحاب النفوذ ضغوطًا وتهديدات على ”نظمي“ أجبرته على الاعتراف بالجريمة، قبل أن تنتهي التحقيقات باعتراف المتهم تفصيليًا بجريمته.