إسرائيل تغير كلمات "مطر أكتوبر" للمشاركة في "يوروفجن"‎

رضخت إسرائيل لمطالب اتحاد الإذاعة الأوروبي، وأعلنت، الأحد، عن نسخة معدلة من أغنية "مطر أكتوبر" التي ستشارك بها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وكان منظمو المسابقة قد اعترضوا في وقت سابق على بعض كلمات الأغنية الأصلية التي أشارت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

ووافقت إسرائيل على تغيير كلمات الأغنية الأصلية بعدما هدد المنظمون باستبعاد المتسابقة نظراً لاحتوائها إشارة سياسية، وهو ما يتنافى مع قواعد المسابقة، وفق "رويترز".

وكانت كلمات الأغنية الأصلية تتضمن عبارات مثل "لم يعد هناك هواء للتنفس" و"كانوا جميعهم أطفالاً طيبين، كل واحد منهم"، في إشارة على ما يبدو للأشخاص الذين تحصنوا في الملاجئ، خلال هجوم حركة حماس.

وحملت الأغنية المنقحة التي قدمتها المغنية إدين جولان، الأحد، اسم "إعصار" ويبدو أنها تحتوي على عبارات تميل إلى المشاعر الشخصية، مثل "كل يوم أفقد عقلي" و"ما زلت منهارة بسبب هذا الإعصار".

وقالت جولان لهيئة البث العامة الإسرائيلية قبل العرض مباشرة: "أعتقد أن الرسالة واضحة... تدور كلمات الأغنية حول امرأة تمر بأزمة شخصية - إعصار".

وقالت هيئة البث "كان" إنه طلب من مؤلفي الأغنية مراجعة كلماتها، مع حقهم في حرية التعبير فنياً، وتمت الموافقة على تغيير بعض الكلمات بناء على طلب من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

ومن المقرر أن تقام مسابقة "يوروفيجن" في الفترة من 7 إلى 11 مايو/ أيار في مدينة مالمو السويدية.