ياسمين عبد العزيز تكشف مفاجأة عن حملها من أحمد العوضي (فيديو)

فجّرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مفاجأة عن فترة زواجها من الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أنها حين كانت زوجته رغبت في الحمل منه، إلا أنها كادت تفقد حياتها بسبب ذلك.

وأوضحت ياسمين في لقاء مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " أنها اعتادت في كل مرة تحمل فيها أن تخضع إلى عملية جراحية بهدف إزالة "تكيسات من على المبايض" مثلما فعلت قبل إنجاب ابنيها سابقا، لكنها كادت تفقد حياتها هذه المرة بسبب خطأ طبي وقع أثناء العملية الجراحية.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها لا تتصور حياتها دون حب، واعتادت على أن تكون متزوجة طوال الوقت منذ أن كان عمرها 18 سنة، حتى أنها تزوجت العوضي بعد انفصالها مباشرة من زوجها الأسبق.

وحول إذا ما كان من الممكن أن تتزوج شخصا آخر غير العوضي بعد طلاقها الصادم والمفاجىء منه، صمتت برهة قبل أن تجيب "أعمل إيه في قلبي؟"، في إشارة إلى أنها لا يمكن حتى الآن أن تتزوج شخصا آخر غير العوضي الذي مازالت تكن له مشاعر الحب.

وشهدت الحلقة الكثير من المشاهد المؤثرة حين انخرطت ياسمين في البكاء، مؤكدة أنها لا تحب فقط العوضي بل تعشقه وأنه "الحب الحقيقي والأول" في حياتها، لكنها تحفظت على ذكر السبب الفعلي لانفصالهما، نافية في الوقت نفسه أن يكون الطلاق قد وقع نتيجة خيانة العوضي لها.