الكويتي يعقوب بوشهري يعقد قرانه على مواطنة له (فيديو وصور)

عقد الكويتي يعقوب بوشهري، مساء اليوم السبت، قرانه على فتاة من بلده الكويت بعد تجربة زواج فاشلة من السعودية فاطمة الأنصاري، التي تعد هي وطليقها من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب الكويتي يجلس بجانب رجل دين تولى مراسم عقد قرانه بحضور ممثل لزوجته، لم يتضح إن كان والدها أو شقيقها.