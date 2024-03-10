الكويتي يعقوب بوشهري يعقد قرانه على مواطنة له (فيديو وصور)
عقد الكويتي يعقوب بوشهري، مساء اليوم السبت، قرانه على فتاة من بلده الكويت بعد تجربة زواج فاشلة من السعودية فاطمة الأنصاري، التي تعد هي وطليقها من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب الكويتي يجلس بجانب رجل دين تولى مراسم عقد قرانه بحضور ممثل لزوجته، لم يتضح إن كان والدها أو شقيقها.
ولم يكشف بوشهري عن تفاصيل عقد قرانه، مثل هوية زوجته، وما إذا كانت قادمة من عالم التواصل الاجتماعي أيضاً.
لكن الإعلامية الكويتية، مي العيدان، كشفت في تهنئتها لمواطنها بوشهري عن كونه ارتبط بكويتية هذه المرة، وقالت عبر "إنستغرام "مبروك عقد قران يعقوب بوشهري.. عليه بالعافيه بنت الكويت.. حلات الثوب رقعته منه وفيه، هذي اهي الكويتيه.. جمال وذوق وكشخه".
وبدا بوشهري غاضباً بشدة قبل أيام بعد تداول مقطع فيديو يظهر صوراً له برفقة فتاة في أماكن عامة، في إشارة إلى أنها خطيبته.
ويعقوب بوشهري، من مواليد عام 1983، ويقدم عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الإعلانات التجارية التي تشكل مصدر ثروته.
وفشلت تجربة زواج قصيرة لبوشهري من فاطمة الأنصاري عام 2021، وأحاط بها الكثير من الشائعات والاتهامات التي ترافق كثيراً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.