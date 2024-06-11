بتهمة استغلال مالكها "الكفيف".. التحفظ على سيارة كمال أبو رية الفارهة 

قررت جهات التحقيقات في مصر التحفظ على سيارة الفنان كمال أبو رية، طراز مرسيدس، والتي استلمها بإقرار من مالكها الأصلي وهو شخص كفيف حصل عليها بشروط ميسرة كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني إعاقة بصرية.

وكشفت التحقيقات أن مالك السيارة سلمها لكمال أبو رية لبيعها بعد مرور فترة حظر البيع وذلك مقابل مبلغ مالي، وقبل انتهاء المدة قرر البائع الرجوع في عملية البيع وهذا ما رفضه كمال أبو رية.

وبعد فشل المفاوضات، قرر البائع تحرير محضر ضد الفنان وأكد في بلاغه أنه عرض الكثير من الحلول عليه لإنهاء الأمر، لكن أبو رية رفض، إذ حصل منه مقابل البيع على 250 ألف جنيه منذ بضع سنوات، وبعد ارتفاع الأسعار طلب منه مبلغًا زيادة ليتمم عملية البيع، لكنه رفض وهدده بتقديم بلاغ ضده بإيصال أمانة بالمبلغ الذي حصل عليه.

وكان شخص يعاني فقدان البصر، يُدعى جميل طه، موظف حكومي ويبلغ من العمر 56 عامًا، تقدم قبل أيام ببلاغ ضد الفنان كمال أبو رية يتهمه فيه بالاستيلاء على سيارة كانت مخصصة له باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان آخر ظهور لأبو رية في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وجسّد فيه والد الشخصية الرئيسة التي قدمتها الفنانة مي عمر.