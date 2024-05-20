وفاة أشهر بائع فول سعودي بعد نصف قرن في مطعمه الشعبي

نعت عائلة العمري في السعودية، خلوفة العمري، أحد أشهر بائعي الفول في المملكة بعد نحو 50 عامًا بدأت بمطعم شعبي صغير وانتهت بسلسلة مطاعم في المملكة.

وتوفي خلوفة بن أحمد العجلان العمري، أمس الأحد، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة العصر، اليوم الاثنين، في جامع محمد بن سعود بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وتلقى أبناء الفوال خلوفة، الذين انضموا لوالدهم في مشروع مطاعم الفول بعد اتساعه، سيلًا من عبارات التعازي والمواساة من قبل عدد كبير من السعوديين في مختلف مناطق المملكة بعد أن ذاع صيت مطاعم الراحل الشعبية.