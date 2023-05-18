أطعمة رخيصة لمواجهة الشيخوخة والتجاعيد.. فما هي؟

وكشف الدكتور آدم سيدي، المشرف المشارك على حساب "تيك توك" Herb Docs، المتخصص في مجالات التغذية وطب الأعشاب ونمط الحياة، عن أحد الأطعمة الفائقة التي ستوفر لك الوقت والمال ومنتجات العناية بالبشرة.

وأكد الدكتور آدم أن بذورعباد الشمس ستعطي بشرتك دفعة قوية، موضحا أن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية".

والأشعة فوق البنفسجية (UV) هي مصدر للطاقة يتم إطلاقه بشكل طبيعي من الشمس وبشكل اصطناعي من أسرّة الاسمرار، والتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يسرع من تجاعيد الشيخوخة ويدمر خلاياك ويسبب سرطان الجلد، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وأضاف الدكتور أنه إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف الفيتامين في قائمة المكونات الخاصة بهذه المنتجات، فستجده تحت مسمى Alpha Tocopherol.