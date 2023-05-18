أطعمة رخيصة لمواجهة الشيخوخة والتجاعيد.. فما هي؟
ظهور التجاعيد في مرحلة الشيخوخة أمر طبيعي، لكن يلجأ الكثيرون في هذا العمر إلى منتجات مكلفة غالبا لوقف ظهور تلك التجاعيد.
وللحصول على بشرة أقل تقدما في العمر ستنفق الكثير من الأموال على كريمات الوقاية من الشمس وكريمات مكافحة الشيخوخة، فقد حان الوقت لاختبار طريقة أقل تكلفة.
ولا تتطلب هذه الطريقة استخدام منتج جديد، بل إنها تتضمن مكونا صالحا للأكل، أطلق عليه الخبراء اسم "الطعام الفائق".
وكشف الدكتور آدم سيدي، المشرف المشارك على حساب "تيك توك" Herb Docs، المتخصص في مجالات التغذية وطب الأعشاب ونمط الحياة، عن أحد الأطعمة الفائقة التي ستوفر لك الوقت والمال ومنتجات العناية بالبشرة.
وأكد الدكتور آدم أن بذورعباد الشمس ستعطي بشرتك دفعة قوية، موضحا أن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية".
والأشعة فوق البنفسجية (UV) هي مصدر للطاقة يتم إطلاقه بشكل طبيعي من الشمس وبشكل اصطناعي من أسرّة الاسمرار، والتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يسرع من تجاعيد الشيخوخة ويدمر خلاياك ويسبب سرطان الجلد، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
وأضاف الدكتور أنه إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف الفيتامين في قائمة المكونات الخاصة بهذه المنتجات، فستجده تحت مسمى Alpha Tocopherol.
إن تناول كمية قليلة فقط (30غ) من بذور عباد الشمس ستعادل 66% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E"، وفقا للدكتور آدم.
وتحتاج النساء إلى نحو 3 مغ من فيتامين E يوميا، بينما يجب أن يحصل الرجال على 4 مغ، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS ).
وأوضحت الهيئة الصحية أنه يجب أن تكون قادرا على تحقيق ذلك فقط من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن. وحذرت من تناول الكثير من مكملات فيتامين E لأنها قد تكون ضارة.
فمن المصادر الجيدة لفيتامين E:
- زيوت نباتية، مثل بذور اللفت (زيت نباتي) وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون
- المكسرات والبذور
- جرثومة القمح: توجد في الحبوب ومنتجات الحبوب
ويمكن لبذور عباد الشمس أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم؛ لأنها تحتوي أيضا على المغنيسيوم والبروتين والأحماض الدهنية اللينوليك والعديد من المركبات النباتية، وفقا لموقع healthline.
وبصرف النظر عن تناولها مع الزبادي، يمكنك رشها فوق السلطة أو إضافتها إلى المخبوزات، على سبيل المثال.