روبين عيسى تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تنوع شخصياتها في الموسم الرمضاني

بين شخصية حنين في "مال القبان"، و"بديعة" في العربجي 2، وردينة في "وصايا الصبار"، وصبا في "رماد الورد"، تثبت الممثلة السورية روبين عيسى أنها جديرة بأداء الأدوار التراجيدية المركبة، إلى جانب إحساسها العالي بالشخصيات الكوميدية، وآلية إظهار الطرافة المحببة فيها.

أربع شخصيات مختلفة عن بعضها تمامًا، تُطوِّع من أجلها روبين أدواتها، وخبرتها العميقة في فن التمثيل، لتبدو وكأنها في لعبة تبديل أقنعة، ليس على مستوى الشكل، وإنما على صعيد التَّقنُّع النَّفسي والوجداني.

وفي حوار خاص مع "إرم نيوز" تحدثت روبين عن تنوع مشاركاتها في هذا الموسم الرمضاني، كاشفةً خصوصية كل شخصية قدَّمتها وأسباب ارتباطها بها عاطفيًّا.

مال القبان

وقالت روبين "أجسد في "مال القبان" شخصية حنين وهي فتاة ليل، دفعتها الحياة وقسوتها، وظرف زوجها المتوفى، وشقيقها المراهق الذي ينبغي أن ترعاه، للجوء إلى هذه المهنة ضمن معطيات معينة، دون أن تضطر للذهاب إلى الحد الأقصى في عملها. هي غير راضية عن ذلك، بل مضطرة، وتسعى دائمًا ألا يعرف أخوها وعائلة زوجها بطبيعة عملها، وتمر بظروف شائكة، ويدخل الحب إلى حياتها، لنكتشف نهاية ذاك الحب، وكيفية تعامل المجتمع مع هكذا شخصية ضمن واقع الحياة".

وأضافت "للأمانة اشتغلت على شخصية حنين بشغف، وأعطيتها من قلبي، فهي لديها حياتان: حياة بنت الليل، وحياة البنت المتواضعة المسكينة الفقيرة، التي يتمحور جل اهتمامها على أخيها وعلى الحب الذي طرق باب حياتها".

وتبحث روبين عن النص ومقولته أولاً وبعدها تُركِّز على شخصيتها ضمنه، مبينةً أنها أعجبت بسيناريو "مال القبان" جدًا، إذ يحكي عن كواليس سوق الهال وعن شخصيات نمر بقربها في الحياة لكننا لا نعيرها اهتمامنا، لنكتشف أن وراءها حياة كاملة، وأننا نعرف كل تلك الشخصيات دون أن ننتبه لها في الواقع.

وتابعت "من مزايا هذا العمل أنه يكشف الصراع ما بين الخير والشر، ويبرز قضايا الطمع والجشع، وعلاقة الأب بابنه والابن بأمه، مشيرةً إلى أن هذا المسلسل يحوي في حلقاته القادمة أحداثًا مفاجئة وتحولات بالكثير من الخطوط الدرامية، مؤكدة: أتوقع أن الجمهور سيتعلق بالعمل أكثر وأكثر".