"سرق أحذية من مسجد".. إبعاد وافد خارج الكويت (فيديو)
انتهت سرقة حذاء من أحد المساجد في الكويت بإيداع وافد السجن، تمهيداً لإبعاده خارج البلد.
والتقطت كاميرا مراقبة في المسجد، الواقع في منطقة السالمية، اللص الشاب وهو يختار من بين أحذية المصلين على الرف المخصص لها، قبل أن يستقر على زوج مناسب لمقاس قدميه، وقد بدا جديداً.
وقالت تقارير محلية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخص من الجالية المصرية ظهر في مقطع فيديو يتضمن قيامه بسرقة أحذية من أحد المساجد.
وأضافت أنه تمت إحالة المضبوط إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، تمهيداً لإبعاده خارج البلاد.