"سرق أحذية من مسجد".. إبعاد وافد خارج الكويت (فيديو)

وقالت تقارير محلية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخص من الجالية المصرية ظهر في مقطع فيديو يتضمن قيامه بسرقة أحذية من أحد المساجد.

وأضافت أنه تمت إحالة المضبوط إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، تمهيداً لإبعاده خارج البلاد.