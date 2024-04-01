على طريقة "فتاة الشروق".. شابة تلقي بنفسها من حافلة ركاب

في سيناريو مشابه لواقعة "فتاة الشروق"، ألقت فتاة مصرية بنفسها من حافلة لنقل الركاب "ميكروباص" بسبب محاولة السائق اختطافها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وتلقت السلطات المختصة بلاغا من فتاة تدعى "بثينة هشام" تتهم فيه سائق ميكروباص بتعديل خط سيره المعتاد وحين تيقنت من سوء نيته، ألقت بنفسها من السيارة وهي مسرعة.

وبحسب البلاغ، فإن الفتاة كانت متجهة من منطقة "مساكن شيراتون" إلى منطقة "العباسية" بالقاهرة، وبعد نزول جميع الركاب في منطقة "الألف مسكن" لاحظت أن السائق قام بتغيير المسار المعتاد بزعم اختصار المسافة والوقت، فألقت بنفسها على طريق "الشروق" ما نتج عنه إصابتها بخلع في الكتف وكدمات حادة في جسمها.

وتكثف أجهزة الشرطة جهودها لضبط وإحضار المتهم.

وكانت "حبيبة الشماع" قد تعرضت لواقعة مماثلة على الطريق نفسه، ولكن مع سائق "أوبر"، حيث دخلت في غيبوبة لمدة 21 يوما انتهت بوفاتها مؤخرا إثر نزيف حاد في المخ، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم " فتاة الشروق"، والتي شغلت الرأي العام.