الإعلامية عزة مصطفى تثير الجدل بحديثها عن كثرة اللاجئين في مصر

أثار حديث الإعلامية المصرية، عزة مصطفى، عن كثرة اللاجئين في مصر حالة من الجدل، بعد تحميلها إياهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد، "عندنا مناطق في مصر كلها لاجئون".

وحمّلت الإعلامية اللاجئين في مصر مسؤولية ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق، قائلة، إن "اللاجئين تسببوا في رفع قيمة الإيجارات في بعض المناطق، وبالتالي المواطن المصري أصبح غير قادر على دفع قيمة الإيجار المرتفعة".