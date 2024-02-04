من هي الروائية التي تبيع القهوة في معرض القاهرة للكتاب؟

تحولت الفتاة المصرية فيبي فرج إلى أحد معالم معرض القاهرة الدولي للكتاب في السنوات الأخيرة.

وتجمع "فيبي" بين كتابة الرواية وإلقاء الشعر من جانب، وبين تقديم القهوة والشاي لرواد المعرض الذين يتوافدون عليها ويطلبون منها التقاط صور "سيلفي"، لتصبح "شخصية معروفة" من فرط تكرار ظهورها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا.

وعلى هامش الدورة الحالية لمعرض الكتاب والتي تستمر حتى 6 فبراير الجاري، قالت "فيبي" لـ "إرم نيوز" إن "المزاج المضبوط هو ما يجمع بين تقديم القهوة والحبكة الروائية التي تحرص على أن تأتي شيقة وسلسة، بحيث تجذب القارئ إلى عالمها الروائي الذي يتسم بأجواء فانتازية وخيالية".