مصر.. إحالة "سفاح التجمع" للمحاكمة الجنائية

واعترف "سفاح التجمع" بأنه كان يصور تعذيبه للفتيات ثم قتلهن، وبعد ذلك يقوم بعرضها من خلال بث مباشر بمواقع "الإنترنت المظلم" بغرض الحصول على المال.

وأكد سليم أنه كان كذلك يصور نزواته السادية مع ضحاياه والتخلص من جثثهن بواسطة الكاميرات المزروعة في سيارته ثم يقوم بعرضها على ذات المواقع، وفق "العربية".

وقال "سفاح التجمع" إنه كان يرتاد مواقع "الإنترنت المظلم" حين كان في الولايات المتحدة، بعد مروره بأزمات مالية كبيرة، مؤكداً أنه حصد من مشاهدات مقاطع ضحاياه الكثير من الأموال.

وأضاف أنه كان يبيع مقاطع أخرى مثل الممارسات السادية، وتناول المنشطات الجنسية أثناء جرائمه، مؤكداً أنه حرص في تلك المقاطع على إخفاء ملامحه وملامح الضحايا لعدم التعرف عليهم.