بيع "الباب العائم" من تايتانيك بمبلغ خيالي

منذ إطلاق فيلم تايتانيك، العام 1997، أثار "الباب العائم" الذي أنقذ "روز" من الموت غرقًا في المياه الجليدية جدلاً، حيث تساءل الكثيرون عن مكانه ونوعه وشكله.

وبحسب صحيفة "غارديان" تحقق حلم الفضوليين، بعد الإعلان عن بيع القطعة الخشبية في مزاد "كنوز من كوكب هوليوود" بأكثر من 718 ألف دولار.

الباب العائم، الذي كشف المزاد أنه كان في الواقع جزءًا من إطار الباب فوق مدخل صالة الدرجة الأولى للسفينة، تم التشبث به من قبل الثنائي أثناء غرق السفينة. ولكن في محاولاتهما للتسلق إلى مكان آمن نسبيًا، أدركا أن هناك مساحة لشخص واحد فقط، لذلك ضحّى "جاك" بحياته من أجل حبيبته "روز".