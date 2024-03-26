بيع "الباب العائم" من تايتانيك بمبلغ خيالي
منذ إطلاق فيلم تايتانيك، العام 1997، أثار "الباب العائم" الذي أنقذ "روز" من الموت غرقًا في المياه الجليدية جدلاً، حيث تساءل الكثيرون عن مكانه ونوعه وشكله.
وبحسب صحيفة "غارديان" تحقق حلم الفضوليين، بعد الإعلان عن بيع القطعة الخشبية في مزاد "كنوز من كوكب هوليوود" بأكثر من 718 ألف دولار.
الباب العائم، الذي كشف المزاد أنه كان في الواقع جزءًا من إطار الباب فوق مدخل صالة الدرجة الأولى للسفينة، تم التشبث به من قبل الثنائي أثناء غرق السفينة. ولكن في محاولاتهما للتسلق إلى مكان آمن نسبيًا، أدركا أن هناك مساحة لشخص واحد فقط، لذلك ضحّى "جاك" بحياته من أجل حبيبته "روز".
ومن بين القطع الرئيسة الأخرى التي عُرضت في المزاد، كان فستان الممثلة كيت وينسلت المصنوع من الشيفون ارتدته في نهاية فيلم تايتانيك، حيث بيع بمبلغ 125 ألف دولار، وسوط "إنديانا جونز" من "معبد الموت" الذي بيع مقابل 525 ألف دولار، وفأس جاك نيكلسون من فيلم "The Temple of Doom" بيع مقابل 125 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه، بيعت كرة بولينج "بيل موراي" ذات الوردة الحمراء من فيلم "Kingpin" بمبلغ 350 ألف دولار، وبيعت بدلة "توبي ماغواير" السوداء من فيلم "Spider-Man 3" بمبلغ 125000 دولار.
وحققت علبة كريم الحلاقة التي استخدمها "واين نايت" لتهريب أجنة الديناصورات في فيلم "Jurassic Park 250" ألف دولار.