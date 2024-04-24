عمرو يوسف: لا يوجد شيء اسمه "النجم الأوحد"

رفض الفنان عمرو يوسف وصف "النجم الأوحد"، مؤكدا أنه لا يوجد شيء حقيقي بهذا الاسم، وأنه يؤمن فقط بوجود فريق عمل متكامل.

وقال، في تصريحات تلفزيونية تزامنًا مع فيلمه الجديد "شقو"، الذي يظهر فيه ضمن بطولة جماعية مع محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل، وحقق نجاحا كبيرا إلى حد الآن، إنه لم يفكر يومًا في العمل بمفرده أو الظهور بشكل متفرّد، مشيرا إلى أنه لا يرى في ذلك نوعًا من النجاح.

ولفت الفنان المصري إلى أنه "لا يتعاون إلا مع فريق عمل يحبه ويشعر بالراحة معه، وهو ما تحقق في كل الأسماء الموجودة على بوستر فيلم (شقو)"، وفق قوله.

وكشف عمرو يوسف سرّ تعاونه المتكرر مع أحمد عز، حيث ظهرا معا في الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق"، وينتظران عرض الجزء الثالث قريبًا، معلقا بالقول: "راجل محترم ومحترف والكمياء بتاعتنا حلوة، وعشان كدة كررنا التجربة وأدينا في تالت فيلم".