لجنة تحكيم مثيرة للجدل.. مسابقة لمواهب الراب للمرة الأولى في المغرب

تعرض القناة الثانية الحكومية للمرة الأولى في المغرب برنامجا لموسيقى الراب بعنوان "جام شو"، مخصصا لإبراز المواهب الناشئة في موسيقى الراب في البلاد، ويوفر لهم منصة فريدة لعرض مواهبهم الفنية والوصول إلى الجمهور في المملكة.

ويترأس لجنة تحكيم هذا البرنامج، الذي تنتجه شركة "بابليك إيفنيمون برودكشن"، والذي يمثل نقطة تحول تاريخية في صناعة الموسيقى التلفزيونية المغربية، اثنان من نجوم الراب المغربي، الغراندي طوطو وديزي دروس، المثيران للجدل.

وخلال 6 أسابيع من العروض في برنامج "جام شو"، تتنافس 24 موهبة في البداية، و4 في النهائي، وستكون هذه الحلقات، التي تصل 60 دقيقة لكل واحدة منها، واجهة لهؤلاء الفنانين المتحمسين الذين سيبرزون مواهبهم أمام لجنة التحكيم والجمهور.

ويعد فنانَا الراب المغربيان، عضوا لجنة تحكيم برنامج "جام شو"، من أبرز الفنانين في هذا المجال في المغرب والعالم العربي، علاوة على الجدل الذي يخلقانه، سواء في حفلاتهم، أو من خلال أغانيهم التي تتميز بما يسمى في الساحة بـ"الكلاش"، في إحالة على الردود النارية المتسمة بالقسوة والسبّ أحيانا".

والفنان ديزي دروس معروف بكونه واحدًا من الأصوات الأكثر تأثيرا في جيله مع أسلوبه الفريد وكلماته القوية، وحاز لقب أفضل فنان رجل في شمال إفريقيا في جوائز أفريما للموسيقى عام 2021.

ويبرز الفنان الغراندي طوطو، اليوم، باعتباره الفنان العربي الأكثر تصديرًا والأكثر استماعًا على مستوى العالم. وهو ظاهرة حقيقية في موسيقى الراب المغربي تستمر في إحداث تموجات في الصناعة الموسيقية.

وأكد مصدر من الشركة المنتجة أن "جام شو" هو مسابقة موسيقية تلفزيونية تركز على الراب، وتبث على القناة الثانية؛ بهدف اكتشاف وتعزيز المواهب الناشئة في موسيقى الراب المغربية، ويلتزم بتقديم تجربة فريدة للمشاهدين والمشاركين.

واعتبر المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز، أن "جام شو ليس مجرد مسابقة؛ بل هو احتفال بثقافة الراب المغربية، وتكريم لتنوعها وحيويتها، من خلال كسر الحواجز، وإدخال الراب إلى المنازل المغربية، مع سعي البرنامج لترك بصمة وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الموسيقى المغربية".