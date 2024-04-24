تعاطف واسع مع "شبل قطر" بعد ظهور حزين كشف فيه مرضه

أثار الفتى القطري ناصر بخيت الأبهق مشاعر حزن واسعة، وتعاطف معه كثيرون بعد تداول مقطع فيديو له كشف فيه لمتابعيه الكثر طبيعة المرض الذي يعاني منه، والذي أثّر على طول قامته.

واشتهر ناصر بلقب "شبل قطر" منذ سنوات، برع فيها في إلقاء الشعر والأحاديث العفوية، بجانب لقاء المشاهير والنجوم من مختلف الدول، وحتى لقاء زعماء وقادة في بعض الأحيان.

وكشف "شبل قطر" في الفيديو أنه يتواجد في لندن حالياً بقصد العلاج، إذ يعاني من ضعف نمو وعدم امتصاص في الأمعاء ونزول في الفيتامينات.

كما أوضح أنه يأخذ بشكل يومي على مدار خمس سنوات تغذية وريدية؛ بسبب معاناته مع تلك الأمراض.