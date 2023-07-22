بعيدا عن الخرافات.. حقيقة محاربة فيتامين "سي" للشيخوخة

يعتبر فيتامين سي الوجهة الأولى للعديد من النساء خوفا من الشيخوخة، وللحصول على بشرة صافية ولها رونق جذاب ومشرق.

وينصح العديد من أخصائيي البشرة باستخدامه يوميا إما في الصباح الباكر أو في الليل قبل النوم، بحسب نوع البشرة والروتين اليومي لمستخدميه.

فيما يقترح أطباء آخرون عدم استخدام الفيتامين بشكل يومي، لما يسببه من اختراقات بالبشرة، واستبدال وضعه لوقت طويل باستخدامه بشكل موضعي مرة إلى مرتين يوميا واتباع بعض الإرشادات الموجب اتباعها بعد وضعه، بحسب "تايمز أوف إنديا".

ويفضل أغلب المستخدمين استعمال فيتامين "سي" في الصباح الباكر، لأنه يوفر الحماية المضادة للأكسدة ويحافظ على البشرة من التغيرات البيئية ويساهم في توحيد لون البشرة.

فيما يفضل آخرون استخدامه ليلا إلى جانب منتجات العناية الليلية الأخرى، لاقتناعهم أن هذا التنوع يساعد على تعزيز إنتاجية الكولاجين بالبشرة ويخفف من ظهور التجاعيد المبكرة.

ويدعو بعض الأطباء إلى استخدامه بالتدريج، وتخفيف الفيتامين المركز قبل وضعه على البشرة خوفا من تهيجها أو وجود أي نوع من الحساسية، مما يتيح للبشرة التأقلم معه.