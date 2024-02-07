طه دسوقي: نجاح "حالة خاصة" فاق توقعاتي وشخصيتي صعبة

أكد الفنان المصري الشاب طه دسوقي أن نجاح مسلسل "حالة خاصة"، الذي شهد أولى بطولاته المطلقة، فاق توقعاته، وأن شخصية "نديم" التي قدمها كانت "صعبة".

وقال دسوقي خلال لقاء متلفز: "شخصية نديم أبو سريع حققت ردود أفعال أكثر مما كنت متوقع، ومن الحلقة الأولى، وهو ما كان مفاجأة بالنسبة لي، وسعيد أن الجمهور تابع موضوعاً مختلفاً ومعبّراً عنه بشكل غير تقليدي".

وأضاف: "أهم جزء أعجبني في شخصية المصاب بمرض التوحد خلال فترة التحضير هو الجزء الطفولي في الشخصية، فالشخص المصاب بالتوحد بيبقى على طبيعته جدًا، على حقيقته لدرجة الشعور أنه طفل بما فيه من براءة الأطفال من خلال الصراحة الشديدة في الإجابات".

وكشف دسوقي عن أصعب ما واجهه في التحضير لشخصية مريض التوحد قائلاً: "أصعب جزئية في شخصية نديم أن الممثل مطلوب منه في الدور التعبير عن أداء معين شعر به في المشهد، ونديم لا يعرف التعبير عن إحساسه أو يستخدم طريقة مختلفة عن الناس العادية ولا يعرف إحساس من أمامه، وهذه كانت أصعب جزئية".