لميس الحديدي تكشف عن إصابتها بالسرطان (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، زوجة الإعلامي البارز عمرو أديب، عن إصابتها بمرض السرطان قبل 10 سنوات وأنها أخفت الأمر لأنه ليس ضرورياً أن يعرف أحد بالأمر.

وأرجعت لميس الحديدي، خلال مقابلة عبر أحد برامج البودكاست، رفضها الكشف عن إصابتها بالسرطان، في حينه، لعدم اتهامها بالمتاجرة بمرضها، مؤكدة أنها أخفت المرض عن ابنها حتى كبر وعلم بالأمر.

وقالت إنها عاشت كابوساً وكانت متأكدة من أنه سيمر، مضيفة أنه والدتها وزوجها وعائلتها وأصدقائها وقفوا إلى جوارها، لافتة إلى أنها لا تحب الحديث عن المرض لأن الناس لديها مشاكلها.

وأشارت إلى أن أصدقائها كانو يحضرون جلسة العلاج الكيميائي ويقيمون حفلة، لافتة إلى أنها لم تغب عن عملها يوماً وواصلت حياتها بدون إحباط.

ووجهت لميس نصيحة إلى كل سيدة بضرورة إجراء الفحص الطبي الدوري، لأن ما أنقذها مبكراً هو قيامها بإجراء فحص مبكر بشكل اعتيادي.