في سن الـ13.. حادثة تغير حياة مراهق وتحوله لرائد أعمال ناجح

لفت مراهق هندي، يبلغ من العمر 15 عامًا، الأنظار إليه، عندما أصبح رائد أعمال ناجحًا وهو في سن الـ13 فقط.

وطرأت الفكرة على رأس تيلاك ميهتا أول مرة، عندما زار منزل عمه، ونسي عنده كتبه الدراسية، وكان يحتاجها على الفور للدراسة للامتحانات، إلا أنه وقع في إشكالية، طلب الكتب من وكالات مختلفة وتسليمها له في اليوم ذاته، وهذه الخدمة إما أن تكون في اليوم ذاته باهظة الثمن، أو غير متاحة إطلاقًا.

وغيَّرت هذه الحادثة مجرى حياته، إذ دفعته للتفكير في سبل حصول فردٍ، لا يملك أي وسيلة أخرى، على طرده في أقرب وقت ممكن أثناء الطوارئح ما دفعه في النهاية إلى تأسيس شركة تقدم خدمات التوصيل داخل المدينة في يوم الطلب ذاته.

وانطلقت منذ ذلك الحين فكرة مشروع "ميهتا"، الذي تحول إلى مشروع ناجح مع فريقه المكون من 200 موظف، بينما تزدهر أعماله بشكل كبير، مع توصيله 1,200 طرد يوميًّا.

ورغم سنه الصغيرة، أصبح "ميهتا" مصدر إلهام حقيقي للشباب الهندي، خاصة أنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل دخل في شراكة أيضًا مع 300 موظف توصيل في مومباي، إذ تبين أن لديه قدرة كبيرة على بناء العلاقات.

وتعد رحلة تيلاك ميهتا، ملهمة في مجال الأعمال، إذ بنى شركته وهو لا يزال في عمر 13 عامًا، بينما أعماله الناجحة تزدهر أكثر فأكثر.