أبرز أفلام نتفليكس لعام 2023

بعد أن حققت نتفليكس نجاحا "غير مسبوق" في إنتاج الأفلام والمسلسلات الدرامية، وبعد حصول أعمالها على نسب مشاهدة عالية، ينتظر الجمهور أحدث الأعمال السينمائية على المنصة لعام 2023.

هنا أبرز الأفلام التي ستنطلق عبر نتفليكس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة:

Extraction 2

بعد أن حقق المخرج "سام هارجريف" نجاحا كبيرا بفيلم Extraction الأول عام 2020، قرر بالتعاون من شركة الإنتاج، إصدار جزء ثان منه.

وسيركز الفيلم المنتظر على البطل "تايلر ريك" (كريس هيمسورث) الذي يُجبر على تنفيذ مهمة "حياة أو موت".

وكان هيسمورث قدم أداء متميزا بحسب ما أكده النقاد في الجزء الأول من العمل، كما أضاف الكثير لمسيرته المهنية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" فإن عدد مشاهدات الفيلم بجزئه الأول، قد وصل إلى نحو 99 مليونًا.

ويحكي الجزء الأول من الفيلم قصة إنقاذ "تايلر" لابن أحد أباطرة المخدرات، الذي اختطف في بنغلاديش.