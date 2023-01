أبرز أفلام نتفليكس لعام 2023

Beverly Hills Cop: Axel Foley

بعد مرور نحو 28 عاما على إنتاج فيلم Beverly hills Cop lll، جاء الوقت لإطلاق جزء جديد من العمل الكوميدي.

ويستعد الممثل الكوميدي الشهير "إيدي ميرفي" لتقديم دور البطولة بالعمل المنتظر.

ويقول القائمون على العمل، إن هذا الفيلم سيُشكل منعطفا رائعا في المسيرة المهنية لميرفي، آملين أن يكون استفاد من الإشادة التي تلقاها بعد آدائه المتميز في كل من Dolemite Is my name و Coming 2 America.

ويحكي الفيلم المنتظر، قصة "أكسل" الذي يعود إلى "بيفرلي هيلز" ليكشف عن الفساد في قسم الشرطة القديم.

يذكر أن فيلم Beverly Gills Cop بجزئه الأول، يصنف على أنه واحد من أبرز الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما على الإطلاق.