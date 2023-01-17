أبرز أفلام نتفليكس لعام 2023
بعد أن حققت نتفليكس نجاحا "غير مسبوق" في إنتاج الأفلام والمسلسلات الدرامية، وبعد حصول أعمالها على نسب مشاهدة عالية، ينتظر الجمهور أحدث الأعمال السينمائية على المنصة لعام 2023.
هنا أبرز الأفلام التي ستنطلق عبر نتفليكس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة:
Extraction 2
بعد أن حقق المخرج "سام هارجريف" نجاحا كبيرا بفيلم Extraction الأول عام 2020، قرر بالتعاون من شركة الإنتاج، إصدار جزء ثان منه.
وسيركز الفيلم المنتظر على البطل "تايلر ريك" (كريس هيمسورث) الذي يُجبر على تنفيذ مهمة "حياة أو موت".
وكان هيسمورث قدم أداء متميزا بحسب ما أكده النقاد في الجزء الأول من العمل، كما أضاف الكثير لمسيرته المهنية.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" فإن عدد مشاهدات الفيلم بجزئه الأول، قد وصل إلى نحو 99 مليونًا.
ويحكي الجزء الأول من الفيلم قصة إنقاذ "تايلر" لابن أحد أباطرة المخدرات، الذي اختطف في بنغلاديش.
The Pale Blue Eyes
على الرغم من عرضه (لوقت قصير) بدور السينما في الـ23 من ديسمبر الماضي، يصل the pale blue eyes لنتفليكس خلال 2023.
ويحكي الفيلم، الذي تدور أحداثه في عام 1830 قصة "أوغوستوس لاندور" (اكريستشان بالي) الذي يحقق بجرائم قتل حصلت بين صفوف الجيش الأمريكي، بمشاركة "إدغار ألان بو" (هاري ميلينغ).
الفيلم مقتبس من رواية "لويس بايارد" التي نشرت عام 2003، وتحمل الاسم نفسه.
Beverly Hills Cop: Axel Foley
بعد مرور نحو 28 عاما على إنتاج فيلم Beverly hills Cop lll، جاء الوقت لإطلاق جزء جديد من العمل الكوميدي.
ويستعد الممثل الكوميدي الشهير "إيدي ميرفي" لتقديم دور البطولة بالعمل المنتظر.
ويقول القائمون على العمل، إن هذا الفيلم سيُشكل منعطفا رائعا في المسيرة المهنية لميرفي، آملين أن يكون استفاد من الإشادة التي تلقاها بعد آدائه المتميز في كل من Dolemite Is my name و Coming 2 America.
ويحكي الفيلم المنتظر، قصة "أكسل" الذي يعود إلى "بيفرلي هيلز" ليكشف عن الفساد في قسم الشرطة القديم.
يذكر أن فيلم Beverly Gills Cop بجزئه الأول، يصنف على أنه واحد من أبرز الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما على الإطلاق.
Heart of Stone
من أبرز إصدارات نتفليكس لعام 2023، ويضم نجومًا كبارًا بينهم "جال جادوت" و "جيمي دورنان".
وتدور قصة العمل حول راشيل (غال جادوت) وهي عميلة لوكالة المخابرات المركزية تدخل في حرب مع قوى عالمية خطيرة.
The Division
على الرغم من أن المخرج الأمريكي "روسون مارشال" قد اشتهر بإخراج الأعمال الكوميدية، إلا أن الجمهور على موعد مع فيلم الإثارة الجديد الذي أشرف على إخراجه.
ويحكي الفيلم قصة انتقال فيروس بشكل سريع من خلال الأشخاص الذين يتعاملون بالنقود الورقية.
وتصل الأحداث إلى ذروتها يوم "الجمعة الأسود" وهو أكبر يوم تسوق عالمي يجري في نيويورك.
وبعد الكارثة الفيروسية، تقع البلاد بين أيدي المدنيين الذين يتعين عليهم محاربة الإرهابيين، بينما تسارع الحكومة في البحث عن علاج.
تجدر الإشارة إلى أن بطلا العمل هما "جيسيكا شاستين" و"جيك جيلينهال".
Our Man From Jersey
بعد إخراجه فيلم Marvelous، يعود "جوليان فارينو" للعمل في Our Man from Jersey.
ومن المقرر أن يلعب دور البطولة في العمل كل من "مارك ويلبيرغ" و"هالي بيري"، اللذان عملا معا مسبقا بفيلم Moonfall عام 2002، الذي حقق مبيعات خارقة في شباك التذاكر، وصلت لنحو 65 مليون دولار.
ويحكي الفيلم، قصة رجل من ذوي الياقات الزرقاء الذي أصبح بين ليلة وضحاها بطلا. تقنعه رفيقته في المدرسة الثانوية بأن يصبح جاسوسا، قبل أن يتورط بمهمة قد تكلفه حياته.
The Killer
بعد توقفه عن إنتاج سلسلة Mindhunter الناجحة والتوجّه لإنتاج فيلم السيرة الذاتية Mank عام 2020، يعود المخرج "ديفيد فينشر" إلى نتفليكس بفيلم The Killer.
العمل مقتبس من سلسلة الروايات المصورة التي كتبها Alexis Nolent والتي تحمل الاسم نفسه.
ومن المتوقع أن يقدم بطولة العمل كل من "مايكل فاسبندر" و"تيلدا سوينتون".
ويروي الفيلم قصة قاتل مجهول يتخذ قرارات "محسوبة"، ويتبين من خلال الأحداث أن ليس له هدف محدد، ولا ينوي إلا كسب المال للتقاعد.
ويقول القائمون على الفيلم إن العمل يختبر التعاطف الذي يمكن للمشاهد أن يبديه مع الشخص السيئ.