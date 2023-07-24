الجزائر.. تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر

سجلت الجزائر، الأحد، ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء، قدرت بنحو 18697 ميغاواط، وفق بيان للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز".

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه في ضوء موجة الحرارة غير المسبوقة والمستمرة منذ بداية شهر تموز / يوليو، سُجلت ذروة جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 18697 ميغاواط.