الجزائر.. تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر
سجلت الجزائر، الأحد، ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء، قدرت بنحو 18697 ميغاواط، وفق بيان للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز".
وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه في ضوء موجة الحرارة غير المسبوقة والمستمرة منذ بداية شهر تموز / يوليو، سُجلت ذروة جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 18697 ميغاواط.
ولفت البيان إلى أن هذا الارتفاع في استهلاك الطاقة إلى 18697 ميغاواط، تزايد بنسبة 11،14 بالمئة مقارنة بالذروة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 16822 ميغاواط، أي بارتفاع قدره 1875 ميغاواط.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر، إن موجة الحر الاستثنائية تسببت بإلحاق أضرار ببعض معدات نقل وتوزيع الكهرباء مما أدى إلى بعض التذبذبات في التموين، إضافة إلى القطع التحفظي للكهرباء للحفاظ على المعدات والمحولات والكوابل وغيرها، والتي مست مناطق في بعض من الولايات على غرار ضواحي العاصمة التي تراوحت فيها درجات الحرارة بين 40 و47 درجة.