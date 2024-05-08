مايا دياب تكشف عن معاناتها في مرحلة الطفولة

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن معاناتها وعذابها خلال مرحلة الطفولة التي عاشتها، وأنها لم تعش طفولتها بسبب اضطرارها للعمل منذ الصغر.

وأضافت مايا دياب، في مقابلة، أنها بدأت العمل وهي بعمر 13 عامًا، وهو ما حرمها من الإحساس بطفولتها والتمتع بها مع رفيقاتها، لأنها كانت تعمل من أجل كسب المال.

وأشارت إلى أنها رغم ذلك تحاول تعويض حرمانها من طفولتها من خلال ابنتها، مؤكدة أن "المرأة اللبنانية مظلومة، ولا تأخذ حقها مثل باقي نساء العالم"، حسب قولها.

وتابعت: "أنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وأرى أن المرأة في العالم العربي بدأت تأخذ مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة، إلا أنه في لبنان ما زالت المرأة مهدورة الحقوق".

وردت مايا دياب على منتقدي شكلها بسبب كثرة عمليات التجميل، لافتة إلى أنها لا تعير اهتمامًا للانتقادات، ولا تضايقها، مشيرة إلى أنها لا تعتبر ذلك تنمرًا عليها، لأن من يتنمرون عليها يحاولون طيلة الوقت القيام بما تفعله.

ولفتت مايا إلى أنها إنسانة باطنها مختلف تمامًا عن ظاهرها، مشيرة إلى أن من يراها يظنها جريئة وقوية، لكنها داخلها طفلة رقيقة طيبة القلب، تحب المرح والضحك، وشفافة مع معظم الناس.

وأشارت إلى أن الناس ينظرون لها على أنها الفنانة القوية الجميلة والجريئة، موضحة أن جرأتها الحقيقية هي أن تقول الحقيقة دون خوف من العادات والتقاليد أو آراء الناس.