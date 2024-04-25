الكويت.. فتاة تكشف جريمة مُسنٍّ أمامَ مركز شرطة

أوقفت الشرطة الكويتية، مسنًّا تورط بجريمة تحرش بفتاة أمام مخفر بيان في محافظة حولي، قبل أن يتم الكشف عن حيازته للمخدرات أيضًا.

وكان الرجل البالغ من العمر 62 عامًا، واقفًا أمام المخفر، عندما اعترض فتاة مرَّت مِن هناك، وبدأ يحكي لها عن حياته الشخصية.

وسرعان ما لجأت الفتاة إلى المخفر القريب منها، ليتدخل رجال الأمن ويقبضوا على الرجل، ويعثروا بحوزته على مواد مخدرة، بحسب ما أوردت صحيفة "الراي" المحلية.

وقالت الفتاة التي لم تكشف الشرطة عن هويتها، إنها اعتقدت أن الرجل الذي أوقفها أمام المخفر من رجال الأمن، قبل أن تكتشف أنه بحالة "غير متزنة" تحت تأثير الخمر، حيث عثرت الشرطة في سيارته أيضًا على زجاجة خمر.

وزعم الرجل أنه كان غنيًّا، قبل أن تستولي زوجته على أمواله وشركاته، ويخسر مكانته التي شبهها في شبابه بمكانة "بابلو اسكوبار" وهو أحد أكبر رؤساء عصابات المخدرات في تاريخ كولومبيا.

وأحالت الشرطة، المسن إلى رجال مكافحة المخدرات، حيث تم تسجيل قضية حيازة مواد مخدرة ومسكرة والتحرش العلني بفتاة، ومن ثم أحيلت القضية إلى النيابة التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيق.