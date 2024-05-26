مصرع 5 أشخاص جراء الأعاصير في الولايات المتحدة

اجتاح إعصار شمال ولاية تكساس ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكر التقرير أن بلدات في ولايات تكساس وأوكلاهوما وآركنسو تعرضت لأعاصير مساء السبت، ما أدى إلى انقلاب شاحنات وتضرر منازل وانقطاع الكهرباء عن نحو 250 ألف منزل.

وقال جاستن ستامبز قائد شرطة مدينة "فالي فيو" الواقعة شمالي دالاس لرويترز "نحن في المراحل المبكرة جدا من عمليات الإنقاذ. حدثت أضرار جسيمة يمكننا تحديدها"، مضيفًا أنه تم إنشاء مركز قيادة.

كما قال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما في منشور على فيسبوك أمس السبت، إن مسؤولي الولاية فعَلوا مركزا لعمليات الطوارئ لتنسيق الجهود على مستوى الولاية تحسبًا للطقس القاسي.