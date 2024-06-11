في حالة "نادرة".. فيلة تضع توأمًا وتهاجم أحدهما

وتدخّل أحد أعضاء فريق المركز الذي يضم الفيلة لمنعها من مهاجمة مولودتها، فتلقّى ضربة على أحد كاحليه.

وقالت ميشيل ريدي من جمعية "إليفانتستاي"، الاثنين الماضي، إن"الأم هاجمت المولودة لأنها لم يسبق لها أن أنجبت توأمًا، لأنها حالة نادرة للغاية".

أما الآن فقد باتت الأم تتقبل صغيريها، لكنها لم تتمكن من توفير الحليب لكليهما؛ ما استدعى تدخل الفريق لإعطاء الصغيرين حليبًا إضافيًّا.

يذكر أن لدى الفيلة أطول فترة حمل بين كل الثدييات، إذ تحمل صغارها لمدة تتراوح بين 18 و22 شهرًا وتلد كل أربع إلى خمس سنوات تقريبًا.

ولا تولد توائم إلا في نحو واحد في المئة من الحالات، وفقًا لمنظمة "سايف ذي أيلفنتس". ويندر أكثر احتمال ولادة توأمين، أحدهما أنثى والثاني ذكر.