لماذا بكى الفنان ماجد المصري على الهواء؟

انهمرت دموع الفنان ماجد المصري عندما تحدث عن أبنائه الأربعة، خاصة ابنته الصغرى داليدا.

وكشف الفنان المصري، خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج "صدى الملاعب" الذي يذاع على قناة mbc، أن ابنته الصغرى داليدا نقطة ضعفه ويخاف عليها كثيراً بسبب فرق السن الكبير بينها وبينه، مشيراً إلى أنه يبكي كثيراً عندما يتحدث معها، ويتمنى أن يطيل الله بعمره حتى يراها متزوجة، معلقاً: "يا ريت الله يديني طولة العمر وأشوفها عروس بالكوشة".

وعن ابنه الكبير أحمد الذي يعمل حالياً في مجال إخراج الإعلانات، أعرب المصري عن أمنيته بحضور فيلم سينمائي في السينما من إخراجه.