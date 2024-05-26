وفاة مؤلف أشهر أغنيات أفلام ديزني عن 95 عامًا

توفي الملحّن الأمريكي ريتشارد شيرمان، مؤلف ألحان أغنيات أفلام شهيرة لديزني مثل "ماري بوبينز" و"ذي جانغل بوك"، عن 95 عامًا بحسب ما أعلنت الاستوديوهات.

وأوضحت استوديوهات ديزني وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن شيرمان توفي في بيفرلي هيلز بعد مرض مرتبط بكبر سنه.

وشكّل شيرمان مع شقيقه روبرت الذي توفي عام 2012، ثنائيًّا تلحينيًّا غزير الإنتاج لشركة ديزني بين عامَي 1960 و1973، مع مشاركتهما في تلحين أكثر من 200 أغنية لـ27 فيلمًا ونحو عشرين إنتاجًا تلفزيونيًّا.