مؤثر جزائري يتعرض للاعتداء أثناء تصويره في أحد المطاعم (فيديو)

وفي فيديو لاحق، استنكر المؤثر الوهراني التهجم عليه "بدون سبب"، مؤكدًا أنَّ "المعنيين لا يُمثلون الولاية التي توقف فيها، وقد لا يكونون أصلا من سكانها".

وتفاعل عدد من متابعي المؤثر الوهراني مع الفيديو، حيثُ رأى البعض أن "التصرف العدواني لا يمكن تبريره لأيَّ سبب من الأسباب"، فيما اعتبر شخص آخر من سكان الولاية، أن "التصرف فردي ولا يمثل إلا أصحابه، ومع ذلك أعتذر عن كلِّ ضررٍ أصابك، نيابة عن أهلي".

في حين رأى آخرون أن على المؤثر الوهراني أن "يطلب الإذن في كل مرة يُصور فيها فيديو، في مكان ما، أو يُظهر فيه الأفراد؛ احتراما لخصوصية الغير، ولكي لا يقع هذا النوع من سوء التفاهم".