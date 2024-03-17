مؤثر جزائري يتعرض للاعتداء أثناء تصويره في أحد المطاعم (فيديو)
تعرض المؤثر الجزائري حسام الوهراني إلى اعتداء في إحدى ولايات البلاد؛ بسبب التقاطه صورا داخل مطعم، الذي تصرف صاحبه بطريقة عنيفة مع المؤثر الوهراني.
واِشتهر المؤثر الوهراني برحلاته خارج العاصمة الجزائر، لتصوير فيديوهات مع المغتربين الجزائريين خاصَّة المهاجرين غير القانونيين، لنقل معاناتهم والتحديات التي واجهوها في رحلة "الحرقة" أي الهجرة السرّية.
وأثناء رحلته إلى ولاية عين الدفلى، غربي العاصمة الجزائر، لإنجاز فيديو ترويجي، تعرض المؤثر الوهراني للاعتداء والشتم، وتحطيم معدات التصوير الخاصة به.
ونقل المؤثر الوهراني ما تعرض له في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقعت الحادثة أثناء توقفه عند أحد المطاعم، حيثُ بدأ يلتقط فيديوهات وصورا، غير أنَّ صاحب المحل، "كانت له تجربة سابقة مع مؤثر صوّرَ محله موجها له انتقادات حادة"، بحسب ما روى المؤثر الوهراني، الذي قال إن ذلك الأمر يفسر "تصرف صاحب المطعم العدواني تجاهه".
وظهر المؤثر الوهراني في البث المباشر محاطًا بمجموعة من الأشخاص، الذين تهجموا عليه بالشَّتم والسب، وكانوا سيعتدون عليه بالضرب خاصّة بعدما حَطَّموا بعض أدوات التصوير الخاصَّة به.
وفي فيديو لاحق، استنكر المؤثر الوهراني التهجم عليه "بدون سبب"، مؤكدًا أنَّ "المعنيين لا يُمثلون الولاية التي توقف فيها، وقد لا يكونون أصلا من سكانها".
وتفاعل عدد من متابعي المؤثر الوهراني مع الفيديو، حيثُ رأى البعض أن "التصرف العدواني لا يمكن تبريره لأيَّ سبب من الأسباب"، فيما اعتبر شخص آخر من سكان الولاية، أن "التصرف فردي ولا يمثل إلا أصحابه، ومع ذلك أعتذر عن كلِّ ضررٍ أصابك، نيابة عن أهلي".
في حين رأى آخرون أن على المؤثر الوهراني أن "يطلب الإذن في كل مرة يُصور فيها فيديو، في مكان ما، أو يُظهر فيه الأفراد؛ احتراما لخصوصية الغير، ولكي لا يقع هذا النوع من سوء التفاهم".