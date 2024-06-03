حضنوا بعضهم قبل الموت.. اللحظات الأخيرة لأصدقاء جرفهم الفيضان (فيديو)

في حادثة مؤثرة، كشف رجال الإنقاذ في إيطاليا مقطع فيديو لثلاثة أصدقاء ظهروا وهم يحتضنون بعضهم قبل أن تجرفهم مياه الفيضان.

وأظهرت لقطات مفجعة نُشرت على موقع X، باتريسيا كورموس، 20 عامًا، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عامًا، وصديقهما كريستيان مولنار، 25 عامًا، وهم يقفون في وسط المياه المتدفقة.

وقالت فرق الإنقاذ إن الأصدقاء الثلاثة شوهدوا لآخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة الماضي، عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني في منطقة فريولي، قبل فيضان المياه، التي ارتفعت إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وتقطعت السبل بالأصدقاء على جزيرة صغيرة مرصوفة بالحصى في وسط النهر، وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانزلاق والانجراف.