حضنوا بعضهم قبل الموت.. اللحظات الأخيرة لأصدقاء جرفهم الفيضان (فيديو)
في حادثة مؤثرة، كشف رجال الإنقاذ في إيطاليا مقطع فيديو لثلاثة أصدقاء ظهروا وهم يحتضنون بعضهم قبل أن تجرفهم مياه الفيضان.
وأظهرت لقطات مفجعة نُشرت على موقع X، باتريسيا كورموس، 20 عامًا، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عامًا، وصديقهما كريستيان مولنار، 25 عامًا، وهم يقفون في وسط المياه المتدفقة.
وقالت فرق الإنقاذ إن الأصدقاء الثلاثة شوهدوا لآخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة الماضي، عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني في منطقة فريولي، قبل فيضان المياه، التي ارتفعت إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.
وتقطعت السبل بالأصدقاء على جزيرة صغيرة مرصوفة بالحصى في وسط النهر، وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانزلاق والانجراف.
وقال رجال الإنقاذ لإذاعة Telefriuli الإيطالية إن الشباب الثلاثة، الذين يُعتقد أنهم ماتوا جميعًا، كانوا على بعد أمتار قليلة من منطقة الأمان على ضفة النهر.
وأوضحوا "لم يفصلهم عن الضفة سوى بضعة أمتار من الماء، لكن يبدو أنهم سحبوا إلى قاع النهر".
وأضافوا "أتيحت لهم الفرصة للهروب وإنقاذ أنفسهم.. لكنهم كانوا في حالة من الذعر".
وكشف عمدة مدينة بريمارياكو القريبة عن وجود رجل إطفاء على بعد 7 أمتار فقط من الأصدقاء، لكنه لم يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذهم.
وقال رئيس رجال الإطفاء الإقليميين في أودينهي، جورجيو باسيلي، لصحيفة التلغراف، إن رجل الإنقاذ ألقى للأصدقاء حبلاً في محاولة يائسة لإنقاذهم، لكن ابتلعتهم مياه الفيضانات" بينما كان يشاهدهم وهم "يختفون".
العثور على جثتين من أصل 3
وعثرت فرق الإنقاذ اليوم، على جثتين، يعتقد أنهما للصديقتين كورموس ودوروس، على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث. ولا يزال البحث مستمرًا عن صديقهما مولنار، إذ تعهدت خدمة الإطفاء بالعثور عليه قريبًا.
يذكر أن إحدى الصديقتين أجرت مكالمة للشرطة في الساعة 1.35 ظهرًا يوم الجمعة، وسرعان ما وصل رجال الإطفاء، الذين طلبوا من الأصدقاء أن يلتصقوا ببعضهم بقرب جسر، تجنبًا للانجراف.
يذكر أن أجزاء كبيرة من إيطاليا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، عواصف وأمطار غزيرة، واستخدمت خدمات الطوارئ القوارب المطاطية لإنقاذ الناس من منازلهم، وتركت العديد من السيارات مغمورة بالمياه في الشوارع.