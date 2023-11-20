شبح جندي ميت يقف خلف زوجين بصورة سيلفي

وأفاد تشيزمان أن الصورة أصابت فريق الخدمة ومدير المطعم بالفزع، مؤكدين أنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل.

من جانبه، أشار مفتش ضمان الجودة الذي كان متواجدًا في المطعم وقت الحادثة، إلى أن عائلة الزوجين كانت تجلس بجوار خزانة ذات واجهة زجاجية تحتوي على صور قديمة لمؤسسي المطعم.

وقال "رغم أنني لا أؤمن بوجود الأشباح، فإنني أعلم أن المطعم يعود لعام 1929، وأنه استضاف مشاهير كُثرًا بينهم الملكة إليزابيث الثانية والتوأم كراي (عصابة متورطة في القتل والسطو المسلح والحرق المتعمد والاعتداءات) لذا فهو مكان مناسب جدًّا لوجود الأشباح".