طفلة تنال شهرة عالمية بسبب "اضطراب أكل نادر" (صور)

تعاني الطفلة الأمريكية هانا (8 سنوات) من اضطراب أكل نادر، حيث تواجه تحديات كبيرة في علاقتها مع الطعام، ما جعلها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت والدة هانا لموقع "يو اس توداي" أن طفلتها مصابة باضطراب تناول الطعام الاجتنابي (ARFID)، الذي صُنف حديثًا في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

وعلى الرغم من أن "اضطراب تناول الطعام الاجتنابي" ليس له علاقة مباشرة بصورة الجسم، إلا أنه يتسم بالقلق الشديد والخوف المفرط من تناول الطعام. ومع تطور الحالة، قد يواجه المريض تحديات صحية صعبة بسبب سوء التغذية، ما قد يستدعي الدخول إلى المتشفى وزرع أنبوب للتغذية.

ورغم المرض، أظهرت هانا شجاعة كبيرة وإصرارًا "غير عادي"، حيث تحاول تجربة الأطعمة بمقاطع فيديو مصورة عبر صفحتها على "إنستغرام"، ما جعلها تجني شهرة واسعة، إذ يبلغ عدد متابعيها اليوم أكثر من مليون ونصف من حول العالم.