طفلة تنال شهرة عالمية بسبب "اضطراب أكل نادر" (صور)
تعاني الطفلة الأمريكية هانا (8 سنوات) من اضطراب أكل نادر، حيث تواجه تحديات كبيرة في علاقتها مع الطعام، ما جعلها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت والدة هانا لموقع "يو اس توداي" أن طفلتها مصابة باضطراب تناول الطعام الاجتنابي (ARFID)، الذي صُنف حديثًا في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.
وعلى الرغم من أن "اضطراب تناول الطعام الاجتنابي" ليس له علاقة مباشرة بصورة الجسم، إلا أنه يتسم بالقلق الشديد والخوف المفرط من تناول الطعام. ومع تطور الحالة، قد يواجه المريض تحديات صحية صعبة بسبب سوء التغذية، ما قد يستدعي الدخول إلى المتشفى وزرع أنبوب للتغذية.
ورغم المرض، أظهرت هانا شجاعة كبيرة وإصرارًا "غير عادي"، حيث تحاول تجربة الأطعمة بمقاطع فيديو مصورة عبر صفحتها على "إنستغرام"، ما جعلها تجني شهرة واسعة، إذ يبلغ عدد متابعيها اليوم أكثر من مليون ونصف من حول العالم.
وتنال الطفلة هانا تعاطفا كبيرا من متابعيها، الذين لا ينفكون عن تشجيعها والتصفيق لها، خصوصا أنها تحرص على دفع نفسها لتناول الفاكهة والخضراوات والأطعمة الصحية الأخرى، على الرغم من عدم رغبتها بذلك.
وقالت والدة الطفلة: "هانا مصدر إلهام للكثيرين، تظهر لهم أنهم ليسوا وحدهم في صراعاتهم.. تدرك ابنتي تأثيرها الإيجابي على الناس، وتواصل التغلب على مشكلتها الصحية بكل شجاعة وعزيمة".
وأكدت الأم أن ابنتها هانا، تعاني من آثار جسدية واجتماعية بسبب ARFID، منها الصداع النصفي والقيء المتكررة والإمساك، كما أكد الأطباء أنها تعاني أيضا من بطء في نمو عظامها وطولها.
ومنعت هانا بسبب هواجسها من تناول الطعام في المطاعم أو مع العائلة؛ مما جعلها ترغب في تجنب الاحتفالات والمناسبات حتى مع أصدقائها الأطفال.
وبحسب الخبراء، أصبح اضطراب ARFID مصدر قلق متزايد بين الأطباء والمتخصصين في الصحة النفسية.
ووفقًا للجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل (NEDA)، يعرف ARFID بأنه حالة يتجنب فيها الفرد تناول الطعام بشكل مستمر، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وتوقف النمو، ونقص التغذية.