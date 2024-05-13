إنقاذ 11 شخصا من تحت أنقاض عقار سكني في الإسكندرية

استخرجت فرق الحماية المدنية، مساء الأحد، 11 شخصا على قيد الحياة بينهم أطفال، من تحت أنقاض عقار سكني قديم تعرض للانهيار في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية المصرية.

وقال شهود عيان، إن العقار كانت تقطنه سبع عائلات قبل تعرضه للانهيار.

وأفادت التقارير الأولية من موقع الحادثة، بعدم وقوع خسائر في الأرواح إلى الآن، إذ اقتصرت الأضرار على تهدم المنازل التي تقطنها عائلات من ذوي الدخل المحدود فضلا عن تعرض سيارات في المنطقة إلى أضرار متفاوتة.