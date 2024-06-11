مصرع سيدة أردنية وطفلها في السعودية

لقيت سيدة أردنية وطفلها مصرعهما جرّاء حادث سير تعرضت له العائلة على طريق الجوف حائل في المملكة العربية السعودية، وفق مصادر رسمية أردنية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها، عبر منصة "إكس" إن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية في الرياض وفاة مواطنين أردنيين اثين إثر حادث سير".

وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر منصة "إكس"، أن الحادث "أسفر عن وفاة الزوجة وأحد الأطفال، وإصابة الزوج وأربعة أطفال آخرين".

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية المختصة، والمستشفى الذي نقل إليه المتوفان والمصابون أوضاع العائلة الأردنية".

وأشار القضاة إلى أن المديرية "باشرت بالإجراءات لنقل الجثمانين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن بناء على رغبة ذويهم"، وفق البيان.