وفاء الكيلاني: الرجل السوري مميز.. فكيف إذا كان تيم حسن؟

قالت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، خلال مشاركتها في منتدى الإعلام العربي بدبي، ردًّا على سؤال بخصوص علاقتها بزوجها الفنان تيم حسن "الرجل السوري مميز في كل شيء، فكيف إذا كان تيم حسن؟".

وأضافت الكيلاني "أنا وتيم، ندعم بعضنا في كل شيء. ولا نولي أهمية للإشاعات التي تتناولنا، بل نتعامل معها بصمت مطبق".

ووصفت وفاء مسلسل "تاج" بأنه من أجمل المسلسلات التي قُدمت في الموسم الماضي، وأضافت "لا يمكن مقارنة تاج، ببقية الأعمال، نظرًا لخصوصيته التاريخية، بالإضافة إلى ميزاته التقنية والإخراجية ومشاركة النجوم فيه".

وعن تحضيراتها للمرحلة القادمة، اكتفت الكيلاني بالقول "حاليًّا، أحضر لبضع طبخات في المنزل.. أما المشاريع، فكل شيء في وقته حلو".

وتحدثت الكيلاني عن منتدى الإعلام العربي بدبي، ووصفته بأهم الملتقيات الجامعة للمؤثرين من رجال الفكر والإعلام والفن، الذين لا بدَّ أن يتحاوروا حول مختلف القضايا الإعلامية الملحة".

وأضافت "التطورات الكثيرة التي تحصل على السوشال ميديا، تتطلب اللقاء والحوار بشكل دائم، من أجل المواكبة، وإيجاد الحلول وابتكار الأساليب".

وكان منتدى الإعلام العربي بدورته الـ22، افتتح أعماله بدبي في الـ27 من مايو الجاري، تحت مظلة "قمة الإعلام العربي 2024"، واستمر مدة يومين، بحضور الكثير من رجال الإعلام والثقافة والفن.