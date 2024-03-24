بعد مهاجمة محمد رمضان ونيللي كريم.. انتصار تخرج عن صمتها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية انتصار حقيقة هجومها على كل من محمد رمضان ونيللي كريم، مشيرة إلى أنها سبق وذكرت أن "رمضان" كان يأتي إليها في المسرح طالبا مساعدتها في البحث عن دور صغير يؤديه؛ لأنه كان مغمورا ويبحث عن أي فرصة، وأنها كانت تتعاطف معه وتحسن استقباله.

ونفت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج "ع المسرح " الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب تفسير بعضهم لتصريحاتها أنها كانت تقصد المعايرة أو الإساءة أو المزايدة على الفنان علي الحجار، عندما أحرج محمد رمضان.

وأشارت إلى أن رمضان لم يتواصل معها ولم يعاتبها، بل اكتفى بتدوينة قال فيها إنه كان يبحث عن الشغل أما الآن فالشغل هو الذي يبحث عنه.

وعن هجومها على نيللي كريم بعد تألقها في أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "ذات" الذي شاركت به انتصار وباسم سمرة، قالت إنها كانت تقصد التخفيف من تصريح "سمرة" حين قال إنه هو الذي قام بتعليم نيللي كريم مهنة التمثيل.

وعلى هذه الخلفية، قالت إن نيللي كانت راقصة باليه من طراز رفيع، بينما كانت انتصار تكافح في المسرح والسينما، ولذلك عندما التقت الفنانتان كانت هي صاحبة خبرة، بينما نيللي مبتدئة و"سنة أولى تمثيل".

وشددت انتصار على أنها ليست من النوع الذي يوجه "خبطة" لزملائها عندما يشتهرون.