للرجال الصلع فقط.. رياضة يابانية هي الأغرب في العالم (صور)
هناك العديد من الرياضات المتنوعة حول العالم والتي قد يبدو بعضها غريبًا، إلا أن هذه الرياضة اليابانية هي الأغرب على الإطلاق، حيث لا يستطيع لعبها سوى الرجال الصلع.
تشتهر مدينة "تسوروتا" اليابانية باستضافة مسابقة سنوية فريدة من نوعها، وتُعرف باسم "كأس الالتصاق"، وهي لعبة تشبه شد الحبل الشهيرة، لكن في هذه اللعبة يتم تثبيت الحبال مع أكواب شفط على رؤوس الرجال الصلع.
تنص قوانين اللعبة على تركيب أكواب تعمل بالشفط على رأس متنافسين اثنين أصلعين، ويتم تثبيت الكوبين بحبل، قبل أن يبدأ المتنافسان بالسحب مثلما يحدث في لعبة شد الحبل، ومن ينفصل الكوب عن رأسه أولًا يخسر.
وتستخدم جمعية "تسوروتا هاجيماسو" التي تعمل تحت شعار "ضوء الصلع هو نور السلام الذي ينير العالم المظلم بشكل مشرق"، هذه اللعبة الغريبة لتسليط الضوء على إيجابيات الصلع، وهذا في مواجهة ما قد يسببه فقدان الشعر عند بعض الرجال من تقليل احترامهم لذاتهم أو الدخول في حالة اكتئاب أو الإصابة بالقلق.
ومنذ تأسيسها، في العام 1989، تعمل الجمعية على تنظيم بطولات كأس الالتصاق سنويًا في تسوروتا، وبسبب شعبية اللعبة أصبحت تسمى بطولة "شد حبل كأس الالتصاق القومية" والتي اجتذبت مشاركين من جميع أنحاء اليابان.