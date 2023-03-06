للرجال الصلع فقط.. رياضة يابانية هي الأغرب في العالم (صور)

هناك العديد من الرياضات المتنوعة حول العالم والتي قد يبدو بعضها غريبًا، إلا أن هذه الرياضة اليابانية هي الأغرب على الإطلاق، حيث لا يستطيع لعبها سوى الرجال الصلع.

تشتهر مدينة "تسوروتا" اليابانية باستضافة مسابقة سنوية فريدة من نوعها، وتُعرف باسم "كأس الالتصاق"، وهي لعبة تشبه شد الحبل الشهيرة، لكن في هذه اللعبة يتم تثبيت الحبال مع أكواب شفط على رؤوس الرجال الصلع.