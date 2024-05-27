مصر.. إحالة بلوغر شهيرة إلى المحاكمة بتهمة "الاحتيال"

أحالت جهات التحقيق بالقاهرة البلوغر المصرية المعروفة هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في أنشطة تجارية على غير الحقيقة.

وألقي القبض على المتهمة التي اشتهرت بتخصصها في مجال الأزياء منذ نحو عام، حيث تم إيداعها الحبس الاحتياطي والتحقيق معها في اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تشغيل أموالهم في العقارات والسيارات والتجارة الإلكترونية، بالاشتراك مع آخرين محبوسين هم أيضا على ذمة القضية.