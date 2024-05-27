مصر.. إحالة بلوغر شهيرة إلى المحاكمة بتهمة "الاحتيال"
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة البلوغر المصرية المعروفة هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في أنشطة تجارية على غير الحقيقة.
وألقي القبض على المتهمة التي اشتهرت بتخصصها في مجال الأزياء منذ نحو عام، حيث تم إيداعها الحبس الاحتياطي والتحقيق معها في اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تشغيل أموالهم في العقارات والسيارات والتجارة الإلكترونية، بالاشتراك مع آخرين محبوسين هم أيضا على ذمة القضية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين غسلوا أموالًا قيمتها 6.924 مليون جنيه، المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في تلقي الأموال من الجمهور بغرض توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون، وامتناعهم عن رد تلك المبالغ لأصحابها حال طلبها.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت ملابسات تقديم بلاغ من 16مواطنا باتهام “بلوغر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية"، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام هدير عاطف بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.