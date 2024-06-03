إغماء وبكاء.. امتحان الرياضيات يثير غضب طلاب الثانوية في سوريا (صور)

موجة غضب عارمة بين الطلبة والأهالي، تسببت بها أسئلة مادة الرياضيات الخاصة بالشهادة الثانوية - الفرع العلمي، في سوريا، بسبب صعوبة الأسئلة وخطأ في إحدى المسائل المطلوب حلها، وتغيير أسلوب الأسئلة بشكل مفاجىء.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرض الطلاب لحالات إغماء بسبب تفاجئهم بتبديل أسلوب الأسئلة دون إعلام مسبق، كما ظهر الأهالي المحتجون وهم ينادون بإعادة النظر في الامتحان وإجراء تحقيق في الموضوع.

وقال أستاذ الرياضيات "فارس.ج" في تسجيل حصل موقع "إرم نيوز" على نسخة منه، إن هناك خطأ في السؤالين الخامس والسادس المتعلقين بالمتتاليات والعقدية، وقام بشرح الخطأ بشكل مفصل.