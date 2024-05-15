العراق يلزم المتقدمين للدراسات العليا بـ"فحص المخدرات"

أحمد عبد

للمرة الأولى في تاريخ العراق، أصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية قرارًا بإلزام المتقدمين للدراسات العليا على اجتياز فحص المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما اشترطت وجود الفحص ضمن أوراق التقديم الأصولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، لـ"إرم نيوز"، إن وزارته أصدرت قرارًا يتضمن "إلزام كافة المقبولين بالدراسات العليا، في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه، بتقديم تقرير ضمن الملف الورقي الخاص بالتقديم يتضمن إجراءَه للتحليلات المختبرية الخاصة بفحص المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف، أن "هذا الإجراء نتخذه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة"، مشيرًا إلى أن وزارته "حريصة على التكامل مع بقية المؤسسات الحكومية في المجالات كافة، لذا جاء إجراء فحص المخدرات تنفيذًا لقرار مستشارية الأمن القومي، الذي يسعى من خلاله إلى الحد من انتشار المخدرات من جانب، والتأكد من سلامة سلوك الأفراد في المؤسسات الحكومية من جانب آخر".

وتعد مكافحة المخدرات في العراق أولوية تفوق في الوقت الحالي الإرهاب، حيث تتصاعد نسبة المتعاطين للمخدرات في البلاد بشكل مخيف؛ ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها للحد، على أقل تقدير، من تنامي هذه الظاهرة.