كم جنى الملك تشارلز من بيع خيول والدته الملكة إليزابيث؟

جنى الملك تشارلز، ملك بريطانيا أكثر من مليون جنيه إسترليني من بيع 14 حصانًا من خيول والدته الملكة إليزابيث الراحلة.

وكان تشارلز قد باع أكثر من ثلث خيول الملكة إليزابيث التي ورثها بعد وفاة والدته الملكة، ضمن مبيعات Tattersalls المزارع الرئيسية لخيول السباق في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وتراوحت المبيعات من 300 ألف جنيه إسترليني لحصان Just Fine إلى 40 ألفًا لحصان Colt Tack البالغ من العمر ثلاث سنوات، وكان قد تم بيع حصان Love Affairs بمبلغ 38 ألف جنيه إسترليني قبل يومين من وفاة الملكة إليزابيث.

وعادة ما تبيع الملكة سبعة خيول سنويًا، لذلك يمثل بيع الخيول المقدر عددها بـ 14 حصانًا هذا الشهر زيادة كبيرة في المبيعات.

ومع ذلك، نفى المتحدث باسم Tattersall ، جيمي جورج أن يكون بيع 14 حصانًا شيئًا خارجًا عن المألوف، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "كانت لدى الملكة خيول خاصة بها تقوم بتربيتها وبيعها، لا يمكن الاحتفاظ بها جميعًا"، نافيا أن يعني بيع هذه الخيول نهاية علاقة العائلة المالكة بالخيول.

يُذكر أن الملكة إليزابيث الثانية ورثت حبها واهتمامها بالخيول والسباقات من والديها، حيث كانا يحرصان على متابعة سباقات الخيول، لكن كانت تفضل الملكة "إليزابيث الأم" سباقات الحواجز، بينما اهتمت إليزابيث الثانية ووالدها بالسباقات العادية.

وورثت الملكة إليزابيث الثانية عن والدتها عددًا من خيول القفز، وكانت تحرص باستمرار على زيارة الاسطبلات واهتمت بشكل كبير بتربية الخيول وتحسين سلالاتها حتى وفاتها في سبتمبر الماضي.