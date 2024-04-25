تأجيل جرعة كيميائية لمريض سرطان حتى يحضر حفل تخرجه بالسعودية (صور)

شهد حفل تخرج جامعي في السعودية، قصة مؤثرة، عندما حضر طالب مصاب بالسرطان، وسط دعم وتشجيع الآلاف من زملائه الخريجين، بعد أن أجل فريق طبي يشرف على علاجه موعد جرعة كيميائية مقررة له.

وظهر الخريج من كلية الحقوق، صالح البراز، مساء الأربعاء، في احتفال جامعة الملك فيصل في الأحساء بالمنطقة الشرقية بتخريج الدفعة الـ 45 من خريجيها الذين يتجاوز عددهم 13 ألف خريج وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

ووقف جميع زملائه الحاضرين في الحفل الذي أقيم في الإستاد الرياضي بالجامعة، عندما تم ذكر اسمه بين الخريجين، وسط تصفيق حار، شارك فيه الأهالي الذين جلسوا على المدرج، بمن فيهم عائلة البراز.