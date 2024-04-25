تأجيل جرعة كيميائية لمريض سرطان حتى يحضر حفل تخرجه بالسعودية (صور)
شهد حفل تخرج جامعي في السعودية، قصة مؤثرة، عندما حضر طالب مصاب بالسرطان، وسط دعم وتشجيع الآلاف من زملائه الخريجين، بعد أن أجل فريق طبي يشرف على علاجه موعد جرعة كيميائية مقررة له.
وظهر الخريج من كلية الحقوق، صالح البراز، مساء الأربعاء، في احتفال جامعة الملك فيصل في الأحساء بالمنطقة الشرقية بتخريج الدفعة الـ 45 من خريجيها الذين يتجاوز عددهم 13 ألف خريج وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.
ووقف جميع زملائه الحاضرين في الحفل الذي أقيم في الإستاد الرياضي بالجامعة، عندما تم ذكر اسمه بين الخريجين، وسط تصفيق حار، شارك فيه الأهالي الذين جلسوا على المدرج، بمن فيهم عائلة البراز.
كما استقبل راعي الحفل، أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الطالب وصافحه والتقط معه الصور التذكارية التي حضرت معها دموعه التي لم يستطع منعها وقد تحول لنجم الحفل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن اللجنة الطبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، سمحت للطالب البراز بحضور حفل التخرج والمشاركة فيه بعد تأجيل الخضوع للجرعة الكيميائية، لمصادفتها مع موعد حفل التخرج.
ولم يقتصر التعاطف للطالب البراز على زملائه والحاضرين لحفل تخرجه، لا بل تلقى الشاب سيلًا من عبارات التشجيع ودعوات الشفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقل فيها المدونون، مقاطع الفيديو التي تظهر حضوره الحفل.
ولم تتضح الحالة الصحية للشاب الخريج بشكل دقيق، وما إذا كان ينوي الاستعداد لدخول سوق العمل، سواء قطاع المحاماة، أو القضاء، أو إكمال دراسته لنيل درجات أعلى من البكالوريوس.