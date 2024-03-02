تركي آل الشيخ يدعم رحلة أشهر عاشق أمريكي لـ"الحياة السعودية"

وعاش سيد فريتس، أسوة بأمريكيين كثر، في السعودية بين عامي 1978 و1985، رفقة والده الموظف في الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية السعودية، لترافقه ذكريات تلك السنوات القليلة كل حياته.

وقام فريتس بنقل نمط الحياة السعودي إلى منزله في ولاية جورجيا، سواء من صناعة القهوة العربية، وبناء مجلس تقليدي يجمّع الأصدقاء والضيوف.

وزار فريتس (55 عاماً) السعودية العام 2022، ولقي حفاوة كبيرة من السعوديين الذين يدركون محبته لبلادهم.

ولم يكشف صديق السعوديين الأمريكي عن برنامج رحلته المقبلة إلى المملكة، لكنه أبدى رغبته بلقاء رئيس هيئة الترفيه، الذي يدعم الكثير من المشاريع التي من شأنها تنشيط قطاع الترفيه والثقافة والفنون.

ويمتلك فريتس شركة تدفئة وتهوية في بلاده، وشريك في ملكية شركة أخرى متخصصة في الرياضة والترفيه، وربما يفكر في نقل جزء من عمله إلى السعودية.

ومنزل فريتس بطابعه السعودي معروف منذ سنوات لكثير من مواطني المملكة الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة، ويزورونه في منزله، بينما يمتلك ناقتين في السعودية قدمتا هدية خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة.