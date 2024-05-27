بابوا غينيا: انزلاق التربة طمر أكثر من ألفي شخص (فيديو)

ووقعت الكارثة، فجر الجمعة (عصر الخميس ت غ)، في ولاية إينغا، في وسط هذا الأرخبيل، وباغتت السكان النيام.

وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث، أن انزلاق التربة تسبب في "دمار كبير في المباني، والبساتين، وأثر على شريان الحياة الاقتصادي للبلاد".

وجاء في الرسالة التي تلقاها مسؤولون من الأمم المتحدة، صباح الاثنين، أن الطريق السريع الرئيس، الذي يؤدي إلى منجم بورغيرا "مسدود بالكامل".