شيراز.. مدينة التاريخ وأرض الطبيعة (صور)

وفي قلعة كارون تجد معالم الجذب السياحي نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز قرب نهر، وكانت القلعة مكانًا للدفاع ضد الهجمات العسكرية، مثلما كانت تستخدم للحماية من تلك الهجمات، وتُعرف القلعة الآن بأنها متحف يضم مجموعة من المقتنيات التاريخية لمدينة شيراز.

أما حمام الوكيل:، فيعتبر أحد الحمامات القديمة في شيراز، والذي يعرف بأنه من الآثار المحلية.

شيراز متعددة الأوجه

يقول الباحث في قضايا التاريخ والأستاذ في جامعة طهران، علي بحراني بور، إن "شيراز مدينة متعددة الأوجه، تجتذب العديد من السياح الأجانب والمحليين كل عام".

وأضاف بحراني بور، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن شيراز تُعرف بأنها أحد المراكز الثقافية والفنية المهمة في إيران بفضل الهندسة المعمارية الخاصة بمنازلها التقليدية وأسواقها القديمة ومطاعمها ومساحاتها الثقافية المتنوعة.

وتابع: "بشكل عام، شيراز مدينة جميلة ومنعشة ذات تاريخ وثقافة غنية، إذ يسافر إليها الكثير من المسافرين كل عام بحثًا عن زرع ذكريات جميلة وتجربة لا تُنسى".

وعن تاريخ شيراز، بين بحراني بور أنه "بحسب الأدلة التاريخية، فإن إنشاء شيراز يعود إلى زمن الأسرة الأخمينية (نحو 500 عام قبل الميلاد)، في عصر ما قبل الإسلام، وتأثرت هذه المدينة على مر التاريخ بمجموعات وحضارات مختلفة وحكمتها إمبراطوريات وحكومات مختلفة".