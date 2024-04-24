السعودية.. كهف هيت الغامض وسط الصحراء يتجه نحو العالمية (صور وفيديو)
يتجه كهف كبير وغامض في وسط السعودية نحو العالمية، مع وصول كثير من السياح الأجانب إليه خلال زياراتهم للمملكة، التي باتت في غضون سنوات قليلة وجهة نشطة للسياح من مختلف دول العالم.
وبات كهف "هيت"، الذي يقع على بُعد 30 كيلومتراً خارج مدينة الرياض، حاضراً في برامج السياح الذين تستهويهم التضاريس والجيولوجيا الغريبة، بينما لا تغيب صور الكهف ومقاطع فيديو من داخله عن مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أن ظل الكهف لعقود مقصداً لعدد محدود من الزوار أبناء المنطقة القريبة؛ بسبب صعوبة الوصول إليه في منطقة نائية وتضاريس حجرية، تضعه وزارة السياحة السعودية ضمن الوجهات التي تنصح بها زوار المملكة؛ ما قد يعني استثمارات قريبة في الموقع تسهّل الوصول إليه.
كما بات الكهف حاضراً في وسائل الإعلام الغربية، بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي أشادت بالموقع السياحي الفريد والغامض، مستشهدةً بنصائح مدونة سياحة فرنسية تدعى سيسيليا بونو، زارت المكان وعرفته عن قرب، قبل أن تقدم معلومات وافية عنه لمتابعيها الكثر في "إنستغرام".
واكتسب كهف هيت شهرته من القصص الغريبة التي تحيط بنشأته قبل آلاف السنين، وبينها أنه تشكل كتجويف صخري يبلغ عمقه 390 مترًا، داخل جبل بعد أن ضرب جرم سماوي الأرض.
كما يتميز الكهف بكونه موردًا للماء حتى الآن، إذ تتدفق المياه العذبة من عين داخل الكهف على مدار العام، ليشكل وجهة للباحثين عن السباحة في فصل الصيف الحار والطويل في وسط المملكة.
ويتخذ مدخل الكهف شكل عين ضخمة عند قاعدة جرف من الحجر، وهو مشهد يثير دهشة كل من يزور "هيت".