السعودية.. كهف هيت الغامض وسط الصحراء يتجه نحو العالمية (صور وفيديو)

يتجه كهف كبير وغامض في وسط السعودية نحو العالمية، مع وصول كثير من السياح الأجانب إليه خلال زياراتهم للمملكة، التي باتت في غضون سنوات قليلة وجهة نشطة للسياح من مختلف دول العالم.

وبات كهف "هيت"، الذي يقع على بُعد 30 كيلومتراً خارج مدينة الرياض، حاضراً في برامج السياح الذين تستهويهم التضاريس والجيولوجيا الغريبة، بينما لا تغيب صور الكهف ومقاطع فيديو من داخله عن مواقع التواصل الاجتماعي.