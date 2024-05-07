عالم الزلازل الهولندي يتوقع "زلزالا عنيفا" بهذا التوقيت (فيديو)

توقع عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس حدوث زلزال عنيف قريبًا، وذلك بعد اقتران قمري اليوم الثلاثاء، والجمعة المقبلة.

وقال عبر حساب مؤسسته لرصد الزلازل، "إس إس جيوس"، على منصة إكس، "إن اقتران عطارد والزهرة مع يورانوس المسجل بين 3 و4 مايو الجاري، يمكن أن يتسبب بزلزال عنيف، قد يصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، يوم الاثنين، أو الثلاثاء، أي اليوم".