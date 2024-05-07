عالم الزلازل الهولندي يتوقع "زلزالا عنيفا" بهذا التوقيت (فيديو)
توقع عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس حدوث زلزال عنيف قريبًا، وذلك بعد اقتران قمري اليوم الثلاثاء، والجمعة المقبلة.
وقال عبر حساب مؤسسته لرصد الزلازل، "إس إس جيوس"، على منصة إكس، "إن اقتران عطارد والزهرة مع يورانوس المسجل بين 3 و4 مايو الجاري، يمكن أن يتسبب بزلزال عنيف، قد يصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، يوم الاثنين، أو الثلاثاء، أي اليوم".
وأضاف "أن الهزة ربما تكون مقدمة لزلزال هائل بين 8 و 10 مايو الجاري"، موضحًا أن الأمريكتين من أبرز المناطق المرشحة لزلزال عنيف، سيعقب الهزة الأولى.
واشتهر العالم الهولندي بتوقعاته الكارثية، بعد تكهناته التي سبقت زلزال سوريا وتركيا الشهير.