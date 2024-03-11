أحمد يوسف يتحدث عن شخصيته في مسلسل "هم يضحّك"

كشف الفنان الشاب أحمد يوسف عن مشاركته في المسلسل السعودي "هم يضحك" ضمن السباق الرمضاني الحالي، إلى جانب كلّ من الفنان عبدالله السدحان، والنجمة فخرية خميس.

وتحدَّث يوسف، لـ"إرم نيوز"، عن كيفية اختيارة للمشاركة في العمل الذي ينتمي إلى نوعية "التراجيدي – كوميدي"، وعن أعماله المقبلة التي ستعرض بعد الموسم الرمضاني.

وأشار إلى أن "مؤلف العمل الأستاذ ضيف الله زيد، اختاره للمشاركة في المسلسل ضمن مجموعة من الممثلين الشباب".

وبين أن الشخصية التي يقدمها في العمل "طيبة، خطها الدرامي جميل، لكن الطيبة تجعلها شخصية ضعيفة نوعًا ما".

وعن كيفية تحضير نفسه لأداء الشخصية أردف: "البداية كانت مع قراءة ومراجعة الدور، حيث تمعنت بتفاصيله، وقرأت النص كاملًا مرتين، بعدها تعرفت على الشخصية وأبعادها، كالبعد المادي والخارجي، لأتمكن من أدائها بشكل مثالي".