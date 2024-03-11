أحمد يوسف يتحدث عن شخصيته في مسلسل "هم يضحّك"
كشف الفنان الشاب أحمد يوسف عن مشاركته في المسلسل السعودي "هم يضحك" ضمن السباق الرمضاني الحالي، إلى جانب كلّ من الفنان عبدالله السدحان، والنجمة فخرية خميس.
وتحدَّث يوسف، لـ"إرم نيوز"، عن كيفية اختيارة للمشاركة في العمل الذي ينتمي إلى نوعية "التراجيدي – كوميدي"، وعن أعماله المقبلة التي ستعرض بعد الموسم الرمضاني.
وأشار إلى أن "مؤلف العمل الأستاذ ضيف الله زيد، اختاره للمشاركة في المسلسل ضمن مجموعة من الممثلين الشباب".
وبين أن الشخصية التي يقدمها في العمل "طيبة، خطها الدرامي جميل، لكن الطيبة تجعلها شخصية ضعيفة نوعًا ما".
وعن كيفية تحضير نفسه لأداء الشخصية أردف: "البداية كانت مع قراءة ومراجعة الدور، حيث تمعنت بتفاصيله، وقرأت النص كاملًا مرتين، بعدها تعرفت على الشخصية وأبعادها، كالبعد المادي والخارجي، لأتمكن من أدائها بشكل مثالي".
وحول الأعمال التي سيشارك بها بعد موسم دراما رمضان، أفاد أحمد يوسف أنه يستعد "لتصوير عمل السجين النصاب الجزء الثاني، والذي سيتم عرضه على منصة نتفلكس، وهو تتمة لأحداث الموسم الأول".
وتابع: "العمل مستوحى من قصة حقيقية، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو/حزيران، وأتمنى التوفيق من ربنا".
وردًا على سؤال أيُّها يفضّل السينما أم المسرح أم الدراما؟، قال يوسف: "أنا حاليًّا أفضل الدراما التلفزيونية، على السينما والمسرح، وهذا لا يمنع أن يكون لي تجارب بالمسرح والسينما، لكنني أجد نفسي أكثر في الدراما".
وبشأن طقوسه في رمضان، أضاف الفنان الشاب: "في البداية دعني أعايد الجميع بحلول شهر رمضان. وبالنسبة لطقوسي فدائمًا ما أفضل قضاء الأيام الأولى من الشهر مع العائلة، قبل التخطيط للخروجات والعزائم".
وتابع: "أقضي وقتي في الصلاة وقراءة القرآن، وقبل الفطور أحرص على ممارسة الرياضة في النادي. وهذا العام في الرابع والخامس والسادس من شهر رمضان سيكون لديّ عرض مسرحي في قطر، إذ سأباشر في تقديم البروفات".
وأكد أنه "يحب مشاهدة أعماله مع نفسه فقط بصراحة"، متابعًا: "أقيّم نفسي لأنني أرى عيوبي أكثر من أي شخص آخر".
وحول الشخص الذي يثق في رأيه حينما ينتقد أدواره أجاب: "أي شخص ينتقدني استمع له، سواء كان النقد بنّاءً أو سلبيًّا، لكن أكثر شخصين أثق بهما هما: منصور حسين المنصور، وصديقي المؤلف عبدالله حافظ، إذ آخذ برأيهما الفني دائمًا".